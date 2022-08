அதிமுக.. அதிருப்தி.. ஆறுகுட்டி! திமுகவுக்கு தாவிய கொங்கு ரத்தத்தின் ரத்தம்! அணிகள் மாறி வந்த வரலாறு!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : அதிமுகவில் கோவை மாவட்டத்தில் இரு முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆறுகுட்டி ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் என இருவர் மீதும் அதிருப்தியில் இருந்த நிலையில் இன்று திமுக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுகவில் இணைந்துள்ளார் அவர் திமுகவில் இணைவதற்கான பின்னணி என்ன? அதிமுகவில் அவர் சந்தித்த சறுக்கல்கள் என்னென்ன? என்பது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்

முன்னாள் முதல்வரும், அதிமுக பொதுச்செயலாளருமான செல்வி ஜெயலலிதாவின் மறைவிற்கு பின்னர், தமிழக அரசியலில் அசாதாரண சூழல் ஏற்பட்டது. அவர் மறைந்து கிட்டத்தட்ட 6 ஆண்டுகள் ஆகப் போகும்நிலையில் அது இன்னமும் முடிந்தபாடில்லை.

அவரது மறைவுக்குப் பிறகு அதிமுக இரண்டாக பிளவடைந்த நிலையில், அதில் மேலும் ஒரு பிளவு ஏற்பட்டது. தற்போது இபிஎஸ், ஓபிஎஸ், சசிகலா, டிடிவி தினகரன் என அதிமுக முன்னாள் நிர்வாகிகள் தலைமையில் பல அணிகளாக செயல்பட்டு வருகிறது.

Arukutty, who was elected twice as a legislator in Coimbatore on behalf of AIADMK, has joined DMK under the leadership of Tamil Nadu Chief Minister Stalin. What is the background of his joining DMK? What are the setbacks he faced in AIADMK? Let's see in detail