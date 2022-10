பொருளாதார நெருக்கடிக்கு காரணம்: நடவடிக்கை எடுக்க இலங்கை கோர்ட்டு அனுமதி.. சிக்குவாரா ராஜபக்சே

Colombo

கொழும்பு: இலங்கையில் ஏற்பட்ட வரலாறு காணாத பொருளாதார நெருக்கடிக்கு காரணமாக இருந்ததாக கூறப்படும் முன்னாள் அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே மற்றும் அவரது சகோதரர் மகிந்த ராஜபக்சே உள்பட 32 பேர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க இலங்கை உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்தியாவின் அண்டை நாடுகளில் ஒன்று இலங்கை. நான்கு புறமும் கடல் சூழ்ந்த அழகிய தீவு தேசமான உள்ள இலங்கை மீது யார் கண்பட்டதோ தெரியவில்லை இன்று அந்த நாடு கடும் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி தவிக்கிறது.

அன்னிய செலவாணி பற்றாக்குறையால் அத்தியாவசிய பொருட்களை இறக்குமதி செய்ய முடியாமல் இலங்கை தவித்து வருகிறது.

English summary

The Supreme Court of Sri Lanka has given permission to take action against 32 people, including former president Gotabaya Rajapakse and his brother Mahinda Rajapakse, who are said to have caused the unprecedented economic crisis in Sri Lanka.