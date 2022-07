பெட்ரோல் விலையேற்றம்: பைக்-கார் வேண்டாம்! ஒரு சைக்கிளை ரூ.60,000 வாங்கி பயன்படுத்தும் இலங்கை மக்கள்

Colombo

oi-Nantha Kumar R

கொழும்பு: இலங்கை பொருளாதார நெருக்கடியால் பெட்ரோல், டீசலுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் சைக்கிள் பயன்பாட்டை அதிகரித்துள்ளன. இதனால் சைக்கிளின் விலை ரூ.60 ஆயிரத்தை தொட்டுள்ளது.

இலங்கை சுதந்திர அடைந்த பிறகு தற்போது தான் மோசமான பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்து வருகிறது. இதனால் அத்தியாசிய பொருட்களின் விலைகள் விண்ணை தொட்டுள்ளன. பெட்ரோல், டீசல், உணவு பொருட்களுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது.

இதனால் அங்கு குழப்பமான அரசியல் சூழல் நிலவுகிறது. இந்நிலையில் கடந்த 9ம் தேதி மீண்டும் இலங்கையில் போராட்டம் வெடிக்க துவங்கியது. ஏராளமான பொதுமக்கள் கொழும்புவில் உள்ள அதிபர் மாளிகையை முற்றுகையிட்டனர். இதனால் உயிருக்கு பயந்து கோத்தபய ராஜபக்சே வெளியேறிவிட்டார்.

English summary

There is a severe shortage of petrol and diesel due to Sri Lanka's economic crisis. This has increased the use of bicycles by the public. As a result, the price of the bicycle has reached Rs.60 thousand. However, there is a shortage of bicycles.