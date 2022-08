வரலாறு காணாத ஒற்றுமை! இலங்கையில் விரட்டப்பட்ட ராஜபக்சேக்கள்! மாஜி அதிபர் சந்திரிக்கா பெருமை

Colombo

oi-Nantha Kumar R

கொழும்பு: ராஜபக்சேக்களின் செயல்பாட்டால் தான் இலங்கை கடும் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கியது. இருப்பினும் சிலிர்க்க வைத்த மக்கள் புரட்சி செய்து அவர்களை விரட்டியடித்துள்ளனர். தற்போது உணர்வுரீதியாக ராஜபக்சேக்கள் அழிந்துபோய்விட்டனர் என இலங்கையின் முன்னாள் அதிபர் சந்திரிக்கா கூறியுள்ளார்.

இலங்கை வரலாறு காணாத வகையில் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித்தவிக்கிறது. அரிசி உள்ளிட்ட உணவு பொருட்கள் மற்றும் எரிபொருட்களின் விலைகள் கிடுகிடுவென உயர்ந்தன. இதனால் பொதுமக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராட்டம் நடத்தின.

இந்த போராட்டம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்ததால் பிரதமராக இருந்த மகிந்த ராஜபக்சே தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அதன்பிறகு அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே வெளிநாடுக்கு தப்பியோடிய நிலையில் அங்கிருந்து தனது பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக கடிதம் அனுப்பினார். இதனால் தற்போது இலங்கையின் இடைக்கால அதிபராக ரணில் விக்ரமசிங்கே செயல்பட்டு வருகிறார்.

English summary

It is because of the activities of the Rajapakses that Sri Lanka got into a severe economic crisis. However, the thrilled people revolted and drove them out. Sri Lanka's former President Chandrika has said that the Rajapakses are now emotionally destroyed.