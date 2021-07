"காலனி.." அதிகரிக்கும் எதிர்ப்பு குரல்கள்.. சீனாவுடனான இலங்கை நெருக்கம் குறையுமா?

Colombo

oi-Veerakumar

கொழும்பு: சீனாவுடனான நெருக்கத்தை இலங்கை மறு பரிசீலனை செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளதோ என்ற சந்தேகங்களை சமீபத்தில் நடைபெறும் பல்வேறு நிகழ்வுகள் உறுதி செய்கின்றன.

கடந்த ஆண்டு கொரோனா பரவ ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்து, இலங்கைக்கு முக்கியமான மற்றும் சரியான நேரத்தில் ஆதரவை வழங்குவதில் சீனா முதலிடத்தில் உள்ளது.

2 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான கடன்கள் மற்றும் பண பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது. 10 லட்சம் அளவுக்கான சினோபார்ம் தடுப்பூசிகளை நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளது சீனா. 60 லட்சம் தடுப்பூசிகள் இலங்கையால், சீனாவிலிருந்து, கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், கடந்த கால உறவு மற்றும் கொரோனா கால உதவிகளையும் தாண்டி, சீனா மீது இலங்கையில், எதிர்ப்பு உணர்வு அதிகரித்துக் கொண்டு வருகிறது.

English summary

Various recent events confirm that Sri Lanka has begun to reconsider its relationship with China. China does not accept Sri Lanka's pluralistic environment. They have to acknowledge that Sri Lanka is a diverse country with different ethnic and religious groups because Sri Lanka is not a whole "Sinhala-Buddhist country," Ganesan says.