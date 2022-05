நடராஜரை இழிவுபடுத்துவதா.. குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யுங்கள்..சிதம்பரத்தில் சிவனடியார்கள் ஆவேசம்

Cuddalore

oi-Jeyalakshmi C

கடலூர்: சிவபெருமானை இழிவாக பேசிய நபரை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ய வேண்டும் என்று சிவனடியார்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். சிதம்பரம் நடராஜ பெருமானையும், தில்லை காளியையும் அவதூறாக பேசிய யுடுயூபரை கைது செய்ய வலியுறுத்தி சிவனடியார்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.

யுடியூபரை கண்டித்து போராட்டம்: சிதம்பரத்தில் குவிந்த சிவனடியார்கள்

உலகப் புகழ்பெற்ற சிதம்பரம் நடராஜர் ஆலயம் சிவபெருமானின் பஞ்ச பூத தலங்களில் ஆகாயத்தலமாக போற்றப்படுகிறது. இந்த ஆலயத்தில் அருள்பாலிக்கும் நடராஜரை தரிசனம் செய்ய வெளிநாடு, வெளி மாநிலம், பக்தர்கள் தினசரி கோயிலுக்கு வருவது வழக்கம். எப்பொழுதும் கோயிலில் பக்தர்கள் கூட்டம் இருந்துகொண்டே இருக்கும்.

இந்த நிலையில், சுவாமி நடராஜரை பற்றி விமர்சனம் செய்து ஒரு யூடியூப் சேனலில் செய்தி வந்தது. இதற்கு பக்தர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆன்மிக அமைப்புகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தனர்.

English summary

The Sivanadiars have demanded that the person who spoke insultingly of Lord Shiva should be arrested under the Goodas Act. The Sivanadiars staged a protest demanding the arrest of the YouTuber who had slandered Chidambaram Nadaraja Perumana and Thillai Kali.