சாமிக்கு விட்ருக்கேன் சார்! மண்டையில் டிங்கரிங் செய்த புள்ளிங்கோ! பட்டி பார்த்து அனுப்பிய போலீஸ்!

Cuddalore

oi-Rajkumar R

கடலூர் : கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் புள்ளிங்கோ ஸ்டைலில் முடிவெட்டி வந்த பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் சிதம்பரம் பேருந்து நிலையத்தில் வைத்து முடிதிருத்தம் செய்து அறிவுரை வழங்கி அனுப்பிய போலீசாரின் செயல் பொதுமக்கள் இடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

சிதம்பரத்தில் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு முடிதிருத்தம் செய்து அறிவுரை வழங்கி அனுப்பிய போலீசார்

திரைப்படங்களில் வரும் நடிகர்களைப் பார்த்து பள்ளி மாணவர்கள் பலரும் பள்ளிக்குச் செல்லும் போது காதுகளில் கம்மலை மாட்டிக்கொண்டும் புள்ளிங்கோ ஸ்டைலில் முடியை வெட்டிக்கொண்டு, முடியில் கலரிங் செய்து வலம் வருகின்றனர்.

பல நேரங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் காதில் போட்டிருந்த தோடுகளைக் கழட்டச் சொல்லியும், அந்த பள்ளி மாணவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லியும் அனுப்பிவைத்து வருகின்றனர். ஆனால் அதனை மாணவர்கள் கண்டுகொள்ளாமல் சுற்றித் திரிகின்றனர்.

English summary

In Chidambaram of Cuddalore district, the action of the police who sent the school and college students with haircuts in the Pullingo style to the Chidambaram bus stand after giving them advice has been well received by the public.