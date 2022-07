கள்ளக்குறிச்சி மாணவி மரணம்: வாட்ஸ் ஆப்பில் பிளான்.. கலவரம் வெடித்தது எப்படி? உளவுத்துறை ரிப்போர்ட்

Cuddalore

oi-Shyamsundar I

கடலூர்: கள்ளக்குறிச்சி போராட்டம் நடைபெற்றது எப்படி, இது கலவரமாக வெடித்தது என்று உளவுத்துறை ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

கள்ளக்குறிச்சியில் கனியாமூர் சக்தி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் படித்த மாணவி பலியான சம்பவம் தமிழ்நாட்டையே உலுக்கி உள்ளது. அங்கு ஏற்கனவே மாணவிகள் பலர் கொடுமைப்படுத்தப்பட்டதாகவும் புகார் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில்தான் மாணவிக்கு நீதி வேண்டி பள்ளி வளாகம் முன் இன்று மக்கள் போராட்டம் செய்தனர்.

மாடியில் இருந்து விழுந்து அந்த மாணவி மரணம் அடைந்ததாக கூறப்படுகிறது. அந்த மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டதாக பள்ளி நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ள நிலையில், இது கொலை என்று மாணவியின் பெற்றோர் குற்றஞ்சாட்டி உள்ளனர்.

பூதாகரமாகும் கள்ளக்குறிச்சி மாணவி உயிரிழப்பு.. உடனடியாக ஸ்பாட்டிற்கு செல்லும் டிஜிபி சைலேந்திரபாபு

English summary

What is the reason for Kallakurichi protest against the student death? Intelligence report What is the reason for Kallakurichi protest against the student death? Intelligence report. கள்ளக்குறிச்சி போராட்டம் நடைபெற்றது எப்படி, இது கலவரமாக வெடித்தது என்று உளவுத்துறை ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.