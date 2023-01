இந்தியாவின் அதிவேக மெட்ரோ ரயில்.. சோதனையில்160 கி.மீ வேகத்தில் சீறிப்பாய்ந்தது..எங்கே தெரியுமா?

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் அதிவேக மெட்ரோ ரயிலான ஆர்ஆர்டிஎஸ் ரயிலின் முதல் சோதனை ஓட்டம் சில நாட்களுக்கு முன்பு நடைபெற்றது. தற்போது இயக்கப்படும் மெட்ரோ ரயில்களின் வேகத்தை விட 3 மடங்கு அதிக வேகத்தில் இந்த ரயிலை இயக்க முடியும்.

இந்தியாவில் பயணிகள் நலனை கருத்தில் கொண்டு ரயில் சேவைகளில் பல்வேறு புதுமைகளை மத்திய அரசு புகுத்தி வருகிறது.

தொலைதூரங்களுக்கு இயக்கப்படும் ரயில்களில் வந்தே பாரத், சதாப்தி போன்ற சொகுசு மற்றும் அதிவேக ரயில்கள் படிப்படியாக இயக்கப்பட்டு வருகிறது. பயணிகள் மத்தியிலும் ஓரளவு வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.

