வெளிநாடு போறீங்களா.. இந்த 5 நாடுகளுக்கு பயணிக்க தடுப்பூசி டோஸ் போட அவசியமில்லை.. முழு விவரம்!

டெல்லி: இந்தியாவில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு கொரோனா வைரஸ் இரண்டாவது அலை போட்டு புரட்டி எடுத்தது. அப்போது இந்தியாவை கண்டு உலக நாடுகள் பதறியடித்துக் கொண்டு ஓட ஆரம்பித்தன.

அமெரிக்கா, ரஷ்யா, இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளும் இந்தியாவுக்கும், இந்தியாவில் இருந்து தங்கள் நாட்டுக்கும் விமான போக்குவரத்துக்கு தடை விதித்தன. இதேபோல் இந்தியாவுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று நாடு மக்களுக்கும் தடை விதித்தன.

தற்போது இந்தியாவில் இரண்டாவது அலை கட்டுக்குள் வந்ததை தொடர்ந்து பெரும்பாலான நாடுகள் இந்தியர்கள் தங்கள் நாட்டுக்கு வர பச்சைக்கொடி காட்டி விட்டன.

