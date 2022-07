தேசிய திரைப்பட விருதுகள் இன்று அறிவிப்பு.. ஜெய்பீம், சூரரை போற்று படங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் 68 வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் இன்று மாலை 4 மணிக்கு அறிவிக்கப்பட உள்ளது. இதில் நடிகர் சூர்யாவின் சூரரைபோற்று, ஜெய்பீம் உள்பட பிற தமிழ் படங்களுக்கு விருதுகள் கிடைக்கலாம் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. நாட்டில் பல்வேறு மொழிகளில் வெளியான திரைப்படங்களில் சிறந்தவற்றை தேர்வு செய்து விருதுகள் வழங்கப்படுகிறது.

சிறந்த திரைப்படங்கள், சிறந்த நடிகர், நடிகைகள் உள்பட பல்வேறு கலைகளில் சிறப்பாக திரைப்படங்களுக்கு பங்காற்றிய கலைஞர்களுக்கு இந்த விருதுகள் வழங்கப்படும்.

English summary

இந்தியாவில் 68 வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் இன்று மாலை 4 மணிக்கு அறிவிக்கப்பட உள்ளது. இதில் நடிகர் சூர்யாவின் சூரரைபோற்று, ஜெய்பீம் உள்பட பிற தமிழ் படங்களுக்கு விருதுகள் கிடைக்கலாம் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.The 68th National Film Awards in India will be announced today at 4 PM. In this, the fans are waiting for awards for actor Surya's Suraraipothu and other Tamil films including Jaybeem.