ரூ.5000க்கு மசாஜ் + 2000க்கு 'சிறப்பு சேவை'! டெல்லியில் தாய்லாந்து பெண்களை வைத்து விபச்சாரம்.. ஷாக்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: தேசிய தலைநகர் டெல்லியில் 7 தாய்லாந்து இளம்பெண்கள் உட்பட 13 பெண்களை வைத்து மசாஜ் சென்டரில் விபச்சாரம் நடத்தப்பட்டிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

டெல்லியின் ரிஷப் விஹார் பகுதியில் மசாஜ் சென்டர் ஒன்று இயங்கி வந்திருக்கிறது. ஆனால் இந்த மசாஜ் சென்டரில் வழக்கத்திற்கு மாறாக ஆண்கள் அதிகமானோர் வந்து செல்வது அக்கம் பக்கத்தினரிடையே சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

இதனையடுத்து காவல்துறையினருக்கு புகார் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புகாரின் பேரில் மசாஜ் சென்டரை நோட்டமிட்ட காவல்துறையினருக்கு புகார் உண்மையானதுதான் என்று தெரியவந்துள்ளது.

English summary

It has been discovered that 13 women, including 7 Thai girls, were engaged in prostitution at a massage center in the national capital, Delhi.