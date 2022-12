டெல்லி மாநகராட்சி தேர்தல்! அசுர வளர்ச்சி காட்டும் காட்டும் ஆம் ஆத்மி! பரிதாப காங்கிரஸ்..பாஜக ஓகே!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : இந்தியாவின் தலைநகரான டெல்லியில் நடைபெற்ற மாநகராட்சி தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் ஆம் ஆத்மி கட்சி டெல்லி மாநகராட்சியை கைப்பற்றும் என கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகி இருக்கும் நிலையில், பாஜகவும் எதிர்கட்சியாக போட்டியில் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் நிலை தான் மிக பரிதாபமாக உள்ளது.

இந்தியாவின் தலைநகரான டெல்லியில் தற்போது ஆம் ஆத்மி கட்சி ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது.அந்த கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளரான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் முதல்வராக பதவியில் இருக்கிறார்.

இந்த நிலையில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே டெல்லி மாநகராட்சி தேர்தல் வாக்குப்பதிவானது நேற்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. ஆனால் எதிர்பார்த்ததை விட மிகக் குறைவான வாக்கு சதவீதமே பதிவானது.

பாஜகவுக்கு பேரிழப்பு.. டெல்லியை தட்டித்தூக்கும் ஆம்ஆத்மி! மாநகராட்சி தேர்தல் கருத்துக்கணிப்பு ரிலீஸ்

English summary

As polling has been completed in the municipal elections held in Delhi, the capital of India, polls have revealed that the Aam Aadmi Party will win the Delhi Corporation, while the BJP is also expected to be in the contest. At the same time, the condition of the Congress party is very pathetic.