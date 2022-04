டெல்லி கலவரம்! பாஜக ஆபிஸ், அமித் ஷா வீட்டை இடித்தால் எல்லாம் சரி ஆயிரும்! ஆம் ஆத்மி எம்பி அதிரடி !

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : பாரதீய ஜனதா கட்சியை நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் கலவரம் செய்வதாககவும், டெல்லியில் உள்ள பாஜக தலைமையகத்தை புல்டோசர்களை வைத்து இடிப்பதே கடந்த சில நாட்களாக டெல்லியில் நடந்த வன்முறை சம்பவங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க ஒரே வழி என ஆம் ஆத்மி தலைவரும் எம்பியுமான ராகவ் சதா கூறியுள்ளார்.

வடக்கு டெல்லி முனிசிபல் கார்ப்பரேஷனின் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் நடவடிக்கையாக வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட ஜஹாங்கிர்புரியில் புல்டோசர்கள் பல கட்டிடங்களை இடித்துத் தள்ளின.

உச்ச நீதிமன்றம் உடனடியாக தலையிட்டு ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற கூறிய உத்தரவைத் தொடர்ந்து சில மணிநேரங்களில் அந்த பணியானது நிறுத்தப்பட்டது.

டெல்லி ஜகாங்கிர்புரி வன்முறை: ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றிய புல்டோசர்கள் - உச்சநீதிமன்றம் திடீர் உத்தரவு

English summary

AAP leader and MP Raghav Sada has said that the BJP is rioting in various parts of the country and bulldozing the BJP headquarters in Delhi is the only way to put an end to the violence in Delhi over the past few days.