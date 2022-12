டெல்லி அழைப்பு.. ஜி 20 மாநாடு ஆலோசனைக் கூட்டம்.. பங்கேற்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி..குஷியில் ஆதரவாளர்கள்

Delhi

oi-Mani Singh S

சென்னை: டெல்லியில் இன்று மாலை 5 மணிக்கு நடைபெறும் ஜி20 மநாட்டுக்கான ஏற்பாடுகள் குறித்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்க அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எனக் குறிப்பிட்டு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மத்திய அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளது. இதனால், அவரது ஆதரவாளர்கள் உற்சாகம் அடைந்துள்ளனர்.

உலகின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அமைப்புகளில் ஒன்றாக ஜி 20 நாடுகளின் கூட்டமைப்பு உள்ளது.

இந்த அமைப்பின் தலைமை பொறுப்பு கூட்டமைப்பில் அங்கம் வகிக்கும் நாடுகளுக்கு சுழற்சி முறையில் வழங்கப்படுகிறது. அந்த வகையில் இந்த முறை ஜி 20 மாநாட்டை இந்தியா தலைமை தாங்கி நடத்த இருக்கிறது.

பிரதமர் மோடி தலைமையில் ஜி20 மாநாடு ஆலோசனைக் கூட்டம்! டெல்லி செல்கிறார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்!

English summary

The central government has invited Edappadi Palaniswami as interim general secretary of the AIADMK to participate in the consultation meeting on the preparations for the G20 summit to be held in Delhi today at 5 pm. With this, his supporters are excited.