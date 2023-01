சுதந்திர ஆயுத போராட்டங்களை மறுத்துவிட்டனர்.. சாவர்க்கர் புத்தக விழாவில் அமித்ஷா.. பரபரப்பு பேச்சு

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான ஆயுதம் தாங்கிய ஆயுத போராட்டமே அகிம்சை இயக்கத்தின் வெற்றிக்கு அடித்தளமாக அமைந்தது என்று உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கூறியுள்ளார். சாவர்க்கர் மற்றும் ஆன்மீக தலைவர் பற்றி புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் இக்கருத்தை அமித்ஷா கூறியுள்ளார்.

டெல்லியில் நேற்று 'Revolutionaries - The Other Story of India Won Its Freedom' எனும் புத்தம் வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. இந்த புத்தகத்தை பொருளாதார நிபுணரும் பிரதமரின் பொருளாதார ஆலோசனைக் குழுவின் உறுப்பினருமான சஞ்சீவ் சன்யால் எழுதியுள்ளார். இந்த வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்று புத்தகத்தை வெளியிட்ட அமைச்சர் அமித்ஷா இவ்வாறு கூறியுள்ளார். இந்த புத்தகம் ஆயுதம் தாங்கிய போராட்டக்ககாரர்களை பற்றியது என்று கூறியுள்ளார்.

இந்த விழாவில் சிறப்புரையாற்றிய அமித்ஷா பேசியதாவது, "இந்தியாவை சுரண்டிய ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து கோடிக்கணக்காண மக்கள் போராட்டத்தில் இறங்கினாலும், ஆயுதம் ஏந்தி போராடிய வீரர்களுக்கு போதுமான முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படவில்லை. ஒரு வேளை ஆயுதப் போராட்டம் நடக்காமல் இருந்திருந்தால் சுதந்திரத்தை பெறுவதற்கு மேலும் சில பத்தாண்டுகள் ஆகியிருக்கும்" என்று கூறியுள்ளார். தொடர் அவர் பேசியதாவது,

