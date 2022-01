அந்த நேரத்தில் இளம் மனைவியை கடித்து கொடுமை செய்த கிழட்டு சைக்கோ.. பல் செட்டை பிடுங்க உத்தரவு

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: குஜராத் மாநிலத்தில் தன்னை விட 27 வயது குறைவான இளம்பெண்ணை திருமணம் செய்த தொழிலதிபர் அவரை உடலுறவின்போது கடித்து வைத்த கொடுமை செய்ததால் ,ஜாமீன் வழங்க மறுத்ததோடு அவரது பல் செட்டை பிடுங்கி சமர்ப்பிக்கும் படி போலீசாருக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்தியா முழுவதும் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகள் அதிகரித்து வருகிறது குறிப்பாக திருமணமான பெண்களுக்கு கணவர் மூலமும், மனைவிகள் மூலம் கணவர்களுக்கும் வன்கொடுமைகள் மனரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் நடத்தப்படுவதாக தொடர்ந்து புகார்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன.

தன்னைவிட இளவயதுப் பெண்களை திருமணம் செய்ய ஆண்கள் ஒருவித தாழ்வு மனப்பான்மை காரணமாக அவர்களை பல்வேறு கொடுமைகளுக்கு உள்ளாக்குவது தொடர்ந்து வருகிறது. இது தொடர்பான பல்வேறு வழக்குகளும் மக்கள் வெளிச்சத்திற்கு வந்து அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது

English summary

A businessman who married a 27-year-old girl in Gujarat has been ordered by a court to seize and submit his dental kit after he allegedly bit him during intercourse.