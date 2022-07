பொருளாதார ஆலோசகர் எதற்கு.. ஜோதிடரை நியமிச்சிருங்க.. நிர்மலா சீதாராமனுக்கு ப.சிதம்பரம் சரமாரி கேள்வி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: நாசாவின் கிரகங்கள் பற்றிய படங்களை நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்த நிலையில் ‛‛இந்திய பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க தலைமை பொருளாதார ஜோதிடரை நியமிங்க'' எனக்கூறி அவரை காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப சிதம்பரம் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

இந்த பிரபஞ்சம் குறித்த ஆய்வுகள் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த ஆய்வில் புதுபுது தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, கனடா விண்வெளி மையங்கள் சேர்ந்து தயாரித்து விண்வெளிக்கு அனுப்பிய ஜேம்ஸ் வெப் என்ற தொலைநோக்கியை தற்போது படம் பிடித்து அனுப்பி வருகிறது.

Senior Congress leader P Chidambaram has criticized Finance Minister Nirmala Sitharaman for sharing NASA pictures of the planets on her Twitter page, saying appoint a chief economic astrologer to revive the Indian economy''.