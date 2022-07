எம்பிக்கள் சஸ்பெண்ட்.. நாடாளுமன்றத்தில் மழை, கொசுக்கடியில் போராடும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள்!

Delhi

டெல்லி: நாடாளுமன்ற அவையில் அமளியில் ஈடுபட்டதாக 27 எம்.பிக்கள் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட நிலையில், இடைநீக்கத்தை ரத்து செய்யக்கோரி எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் மழை, கொசுக்கடிக்கு மத்தியில் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

தற்போது நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நடந்து வருகிறது. இதில், முதல் நாள் சபை கூடியதில் இந்து எதிர்க்கட்சியினர் விலைவாசி உயர்வை கையில் எடுத்து கோஷத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதில், கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை அன்று ராஜ்ய சபாவில் அவை தலைவரின் எச்சரிக்கையை மீறி செயல்பட்ட 19 எம்.பி.க்களை இடைநீக்கம் செய்து அவைத்தலைவர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டார்.

While 27 MPs have been suspended for being involved in rioting in the House of Parliament, the opposition MPs are protesting in the midst of rain and mosquitoes to cancel the suspension.