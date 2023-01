இந்தியாவில் இஸ்லாமிய ஆட்சி அமைக்க விரும்பும்.. அமைப்புகளை அனுமதிக்க முடியாது.. மத்திய அரசு வாதம்

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: இந்தியாவில் இஸ்லாமிய ஆட்சியை அமைக்க விரும்பும் எந்த அமைப்புகளையும் அனுமதிக்க முடியாது என்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு பதிலளித்துள்ளது.

சிமி இயக்கத்திற்கு விதிக்கப்பட்ட தடைக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவுக்கு பதிலளிக்கும் போது, மத்திய அரசு இவ்வாறு கூறியுள்ளது.

மேலும், தடை செய்யப்பட்ட பிறகும் கூட இந்திய இறையாண்மைக்கு எதிரான செயல்களில் சிமி இயக்கம் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் மத்திய அரசு குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

English summary

The central government has responded to the Supreme Court that no organization that wants to establish an Islamic regime in India can be allowed. The central government has said this while responding to a petition filed against the ban on SIMI organisation.