வெடித்த சீன விவகாரம்.. பதிலே இல்லை.. குளிர்கால கூட்டத் தொடரை சீக்கிரமே முடித்துக்கொள்ள அரசு முடிவு

டெல்லி: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத் தொடரை வரும் 29ம் தேதி வரை நடத்த திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், இதனை முன்கூட்டியே முடித்துக்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

வழக்கமாக நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் டிசம்பர் மாதம் குறைந்தபட்சம் 20 நாட்கள் வரை நடைபெறும். அந்த வகையில் இந்த முறை டிசம்பர் 7ம் தேதி தொடங்கி 29ம் தேதி வரை நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்த கூட்டத் தொடரில் காங்கிரஸ் சார்பில் ராகுல்காந்தி பங்கேற்க மாட்டார் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. அதேபோல இந்தியா சீனா எல்லை விவகாரங்கள், டாலருக்கு நிகராக இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவு உள்ளிட்ட பிரச்னைகளை எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்ப திட்டமிட்டிருந்தன.

எல்லைப் பிரச்னை

இந்நிலையில்தான் அருணாச்சலப் பிரதேசத்தில் சீன வீரர்களின் ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கை பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதனையடுத்து இந்த பிரச்னை குறித்து காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் விளக்கம் கேட்டு நாடாளுமன்ற அவையில் முழுக்கமிட தொடங்கின. மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இது தொடர்பாக விளக்கம் அளித்த பின்னரும் இதனை ஏற்காமல் எதிர்க்கட்சிகள் வெளிநடப்பு செய்தன. அதேபோல நாடாளுமன்றத்திற்கு வெளியேயும் பாரத் ஜடோ யாத்திரையில் பங்கேற்றுள்ள ராகுல் காந்தி எல்லை பிரச்னை குறித்து மத்திய அரசு மீது கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்திருக்கிறார். சீனா போருக்கு தயாராகி வரும் நிலையில் மத்திய அரசு தூங்கிக்கொண்டிருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார்

While the winter session of the Parliament was planned to be held till the 29th, there are reports that it has been planned to end it early.