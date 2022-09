காங்கிரஸ் தலைவர் ரேஸ்.. சோனியா ஆதரவு யாருக்கு? ‘குறுக்கே புகுந்த 2 தலைகள்’.. இன்று முடிவு தெரியும்!

Delhi

டெல்லி : காங்கிரஸ் தலைவர்கள் முகுல் வாஸ்னிக் அல்லது மீரா குமார் ஆகியோரில் ஒருவர் காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலில் கட்சி மேலிடத்தால் முன்னிறுத்தப்படலாம் என தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தல் அக்டோபர் 17ஆம் தேதி நடக்கிறது. காங்கிரஸ் தலைவர் பதவிக்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்றுடன் முடிவடைகிறது.

ராஜஸ்தான் முதல்வர் அசோக் கெலாட் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடுவதாக இருந்தது. ஆனால், ராஜஸ்தான் முதல்வர் பதவியை விட்டுக் கொடுக்கத் தயாராக இல்லை என்று அசோக் கெலாட் திட்டவட்டமாக கூறிவிட்டார்.

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் திக் விஜய் சிங், சசி தரூர் ஆகியோர் காங்கிரஸ் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடுகின்றனர். இதுதவிர, மேலும் சில தலைவர்களும் இன்று மனுத்தாக்கல் செய்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சோனியா காந்தியின் ஆதரவு பெற்ற வேட்பாளர் யார் என்பது இன்னும் உறுதி ஆகாத நிலையில், மேலும் இருவரின் பெயர்களும் அடிபடுவதால் காங்கிரல் கட்சியில் பரபரப்பு நிலவுகிறது.

காங்கிரஸ் தலைவர் போட்டியில் இருந்து அசோக் கெலாட் விலக காரணம் என்ன?

There are reports that one of the Congress leaders Mukul Wasnik or Meira Kumar may be nominate for the Congress president election. Senior Congress leaders Digvijay Singh and Shashi Tharoor are contesting for the post of Congress President. Apart from this, some more leaders are also expected to petition today.