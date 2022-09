”மோடி அரசின் திட்டங்கள் அவர்களுக்கு மட்டும்தான்” காங்கிரஸ் போராட்டத்தில் புட்டுபுட்டு வைத்த ராகுல்!

Delhi

டெல்லி: பிரதமர் மோடி அரசின் திட்டங்கள் அனைத்தும் இருபெரும் கார்ப்பரேட் முதலாளிகளுக்கு மட்டுமே பலனளிப்பதாக காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி விமர்சித்துள்ளார்.

2024ம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன் காங்கிரஸ் கட்சி தன்னை புதுப்பித்துக் கொள்வதில் அதிக ஆர்வம் செலுத்தி வருகிறது. அதன்படி காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல்காந்தி பாதயாத்திரை மேற்கொள்கிறார். கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரையிலான 3,500 கிமீ பாதயாத்திரை வரும் செப்.7ம் தேதி தொடங்குகிறது.

இந்த நிலையில் 'பாரத் ஜோடோ' யாத்திரைக்கு முன்பு விலைவாசி உயர்வு, ஜிஎஸ்டி உயர்வு, வேலையில்லா திண்டாட்டம் ஆகியவற்றை கண்டித்து டெல்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் இன்று மிகப்பெரிய போராட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி ஈடுபட்டுள்ளது.

English summary

Rahul Gandhi said, BJP and RSS divide the country. They develop fear and divide people. Also, Modi government's policies are benefitting only two big industrialists