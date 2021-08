மத்திய அரசின் மாபெரும் சாதனை.. ஓரே ஆண்டில் 25% குறைந்த காசநோய் பாதிப்பு.. காரணம் கொரோனா ஊரடங்கு?

Delhi

டெல்லி: கொரோனா பரவல் காரணமாகக் கடந்த ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்ட ஊரடங்கு உள்ளிட்ட கட்டுப்பாடுகள் காரணமாகக் காசநோய் பாதிப்பு 25% வரை குறைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

சர்வதேச அளவில் அதிகப்படியான காசநோய் நோயாளிகளைக் கொண்ட நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா உள்ளது. இதைக் குறைக்க மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது

இந்நிலையில், கடந்த ஒரு ஆண்டில் மட்டும் காசநோய் பாதிப்பு 25% வரை குறைந்துள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. கொரோனா சார்ந்த கட்டுப்பாடுகளே இதற்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.

India has reduced tuberculosis cases by 25 percent in last year alone. lockdown and diversion of resources for Covid-19 control measures are the important reason for this.