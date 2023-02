இந்திய பட்ஜெட்டில் ராணுவத்திற்கு மட்டும் 5.94 லட்சம் கோடி.. சீனா ஒதுக்கிய தொகை எவ்வளவு தெரியுமா?

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: சீனாவின் அச்சுறுத்தல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்தியா ராணுவத்திற்கு ஒதுக்கப்படும் தொகையை நடப்பு நிதி ஆண்டில் அதிகரித்து உள்ளது. அதாவது 5.94 லட்சம் கோடி ரூபாய் ராணுவத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டை விட 13 சதவிகிதம் அதிகமாகும்.

2023-24 நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று தாக்கல் செய்தார்.

ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி, கடைசி நிலை வரை வளர்ச்சி, ப்உள்கட்டமைப்பு - முதலீட்டை அதிகரிப்பது, பசுமை வளர்ச்சி, இளைஞர் சக்தி உள்பட 7 முக்கிய அம்சங்களை அடிப்படையாக பட்ஜெட் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார்.

English summary

India has increased its military spending in the current financial year amid growing threats from China. That means 5.94 lakh crore rupees have been allocated for the army. This is 13 percent more than last year.