டெல்லி மாநகராட்சி தேர்தல்! உலகின் மிகப்பெரிய கட்சியை தோற்கடித்துள்ளோம்! மணீஷ் சிசோடியா பெருமிதம்!

Delhi

oi-Arsath Kan

டெல்லி: டெல்லி மாநகராட்சி தேர்தலில் உலகின் மிகப்பெரிய கட்சியை தோற்கடித்துள்ளோம் என பாஜக குறித்து கூறியுள்ளார் டெல்லி துணை முதல்வர் மணிஷ் சிசோடியா.

இதனை மிகப்பெரிய வெற்றியாக மட்டும் பார்க்காமல் மிகப்பெரிய பொறுப்பாகவும் தாம் பார்ப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

இனி அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து தூய்மையான மற்றும் அழகான டெல்லியை உருவாக்குவோம் என அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லி மாநகராட்சியில் ஆம்ஆத்மி அமோக வெற்றி! பாஜக தோல்வி.. பலித்துபோன தேர்தல் கருத்து கணிப்பு!

English summary

Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia has said about BJP that they have defeated the biggest party in the world in the Delhi Corporation elections.