டெல்லியில் நம்பர் பிளேட்டுகளில் முகம் சுளிக்கும் வார்த்தை.. பெண்கள் ஓட்டத் தயக்கம்.. ஏன் தெரியுமா?

Delhi

oi-Udhayabaskar

டெல்லி: டெல்லியில் தற்போது புதியதாக விற்பனை செய்யப்படும் இருசக்கர வாகனங்களில் பதியப்படும் வாகனப் பதிவெண்களின் அர்த்தம் புதிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

புதிய இருசக்கர வாகனம் வாங்கும் உரிமையாளர்கள் வாகன பதிவெண்களில் உள்ள E மற்றும் X என்ற எழுத்துக்கள் பெரும் சங்கடத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

பொதுமக்கள் முகம் சுளிப்பதற்கான காரணம் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் வழங்கப்படும் பதிவெண் தகடுகளில் 'SEX' என்ற எழுத்துக்களே காரணம் என கூறப்படுகிறது.

English summary

New two-wheeler owners in Delhi are facing a strange problem. As per convention, the number plates being issued these days have the letters 'SEX' on them, leading to much embarrassment.