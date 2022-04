மின்வெட்டை உருவாக்கியுள்ளனர்! எதிர்கட்சி ஆளும் மாநிலங்கள் தான் காரணம் - மத்திய அமைச்சர் ஆர்.கே.சிங்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் பெரும்பாலான மாநிலங்களில் ஏற்பட்டுள்ள மின்வெட்டு அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டவையாகும் எனவும், மின்சார தேவையை பூர்த்தி செய்ய போதுமான அளவில் நிலக்கரி கையிருப்பில் உள்ளது என மத்திய மின்சாரத்துறை அமைச்சர் ஆர்.கே.சிங் கூறியுள்ளார்.

இந்தியா முழுவதும் தற்போது கோடைக்காலம் தொடங்கி உள்ள நிலையில் வெயிலின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் ஏசி, ஃபேன், ஃப்ரிட்ஜ் உள்ளிட்ட வீட்டு உபயோகப் பொருட்களின் பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளதால் மின் தேவையும் கூடியுள்ளது.

இதன் காரணமாக பல மாநிலங்களில் தொடர்ந்து மின்வெட்டு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் பொதுமக்கள் கடும் சிரமங்களை சந்தித்துள்ளனர். மேலும் நிலக்கரி தட்டுப்பாடு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Union electricity Minister RK Singh has said that most of the power cuts in the opposition-ruled states were caused by them and that there are enough coal reserves to meet the demand.