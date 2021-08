'ஆப்கன் நிலை..உன்னிப்பாக கவனிக்கிறோம்.. இந்தியர்களை மீட்பதே ஒரே நோக்கம்..' அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் உறுதி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: ஆப்கானிஸ்தானில் நடைபெறும் நிகழ்வுகளை மிகவும் உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாகவும் அங்குள்ள இந்தியர்களைப் பத்திரமாகத் தாயகம் அழைத்து வருவதே முக்கிய நோக்கமாக உள்ளதாகவும் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்தார்.

ஆப்கனாஸ்தானில் இருந்து அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேறத் தொடங்கியதுமே, கடந்த சில வாரங்களாகவே அங்கு உள்நாட்டுப் போர் நிலவியது. ஆப்கன் படைகள் மீது தாலிபான்கள் தங்கள் தாக்குதலைத் தீவிரப்படுத்தினர்.

பல பகுதிகளில் தாலிபான் தாக்குதலுக்கு எந்தவொரு எதிர்ப்பும் தெரிவிக்காமல் ஆப்கன் வீரர்கள் சரணடைந்ததாகவும் தகவல் வெளியானது. இதனால் ஆப்கன் வெறும் ஒரு சில வாரங்களிலேயே தாலிபான்கள் கைகளுக்குச் சென்றது.

English summary

S Jaishankar said India is very carefully following the developments in Afghanistan. He also adds that India's focus is on ensuring the security and safe return of Indian nationals.