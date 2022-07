ராகுல் ‛Sholay’ பட கொள்ளைக்கார கதாபாத்திரத்துடன் ஒப்பீடு.. ஜிஎஸ்டியை மீண்டும் விளாசி தள்ளிய ராகுல் காந்தி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு தொடர்பாக ராகுல்காந்தி மீண்டும் மத்திய பாஜக அரசை விமர்சனம் செய்துள்ளார். இந்த முறை அவர் ‛Sholay' திரைப்படத்தில் கிராமங்களை கொள்ளையடிக்கும் கதாபாத்திரமான ‛கப்பர்சிங்' பெயரில் விமர்சித்துள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்தியில் பாஜக 2014ம் ஆண்டு ஆட்சியை பிடித்தது. மத்தியில் பாஜக அரசு மத்தியில் ஆட்சியமைத்து 8 ஆண்டுகளை கடந்து விட்டது.

இந்நிலையில் மத்திய அரசின் பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை மற்றும் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு முறை ஆகியவற்றை தொடர்ந்து எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சனம் செய்து வருகின்றன.

English summary

Rahul Gandhi has once again criticized the central BJP government over the imposition of GST. This time he has criticized the village-robbing character of 'Gabbar Singh' in the movie 'Sholay'.