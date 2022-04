இந்திய ராணுவ தளபதியாக மனோஜ் பாண்டே பொறுப்பேற்பு... யார் இவர்... முழுவிபரம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்திய ராணுவத்தின் 29வது தளபதியாக மனோஜ் பாண்டே இன்று பொறுப்பேற்று கொண்டார். எம்எம் நரவனே ஓய்வு பெற்ற நிலையில் அவர் மனோஜ் பாண்டேவிடம் பொறுப்புகளை ஒப்படைத்தார்.

இந்தியாவின் 28 வது ராணுவ தளபதியாக ஜெனரல் மனோஜ் முகுந்த் நரவனே உள்ளார். இந்த பொறுப்பில் இவர் கடந்த 28 மாதங்களாக திறமையாக செயல்பட்டு வந்தார்.

இவரது பதவிக்காலம் இன்றுடன் முடிடைகிறது. இவர் ஓய்வு பெறுவதையொட்டி புதிய ராணுவ தளபதி தேர்வு சமீபத்தில் நடந்தது.

General Manoj Pande on Saturday took charge as India's new Chief of Army Staff, succeeding General MM Naravane in the role. Pande was previously the army's vice chief - a position he assumed in February when he replaced Lieutenant General CP Mohanty, who retired after serving his term.