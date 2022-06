இலக்கை எட்டாத மத்திய அரசு! கோல்போஸ்டை நகர்த்துகிறது! இந்திய பொருளாதாரம் பற்றி சிதம்பரம் விளாசல்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியா 5 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பொருளாதாரத்தை 2026-27 ல் எட்டும் என தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் ஆனந்த நாகேஸ்வரன் கூறியதை முன்னாள் மத்திய நிதி அமைச்சர் ப சிதம்பரம் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

இந்தியாவின் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகராக இருப்பவர் ஆனந்த நாகேஸ்வரன். தமிழகத்தை சேர்ந்தவர். இவர் மத்திய நிதியமைச்சகத்தின் 'ஆசாதி கா அம்ரித் மஹோத்சவ்' நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசினார்.

அப்போது அவர் ‛‛2026-27ம் ஆண்டுக்குள் இந்திய பொருளாதாரம் 5 டிரில்லியன் டாலர்களை தாண்டும் என்று சர்வதேச நாணய நிதியம் கணித்துள்ளது'' என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து பேசினார்.

Chief Economic Advisor V Anantha Nageswaran citing the IMF forecast that the Indian economy would cross USD 5 trillion by 2026-27, senior Congress leader P Chidambaram today said the goal of a USD 5 trillion GDP appears to be a case of "shifting goalposts" as the original target year was 2023.