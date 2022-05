மக்களை முட்டாளாக்குவதை நிறுத்துங்க சார்! இனிமே பெட்ரோல் விலை ஏறலாம்! எச்சரிக்கும் ராகுல் காந்தி..!

Delhi

டெல்லி : பெட்ரோல் டீசல் விலை இனிமேல் தினமும் உயரும் எனவும், மக்களை முட்டாளாக்குவதை நிறுத்திவிட்டு உண்மையான நிவாரணத்தை வழங்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ராகுல் காந்தி கூறியுள்ளார்.

சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்கிறபோதெல்லாம், அதற்கு ஏற்ப பெட்ரோல், டீசல் விலையை பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் உயர்த்துகிறபோது அது பொதுமக்களுக்கு பெரும் சுமையாக இருந்தது.

கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாத கடைசியில் ஒரே வாரத்தில் 5 முறை பெட்ரோல் டீசல் விலை அதிகரித்தது. இதனால் பெட்ரோல், டீசல் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு உயர்ந்தது.

Former Congress leader and Member of Parliament Rahul Gandhi has said that petrol and diesel prices will continue to rise day by day and that people should stop fooling around and provide real relief.