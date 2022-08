நிஜ ஆர்ஆர்ஆர்! சுதந்திரத்துக்காக கொரில்லா யுக்தி! பிரிட்டிஷ்காரர்களை ஓடவிட்ட சீதாராம ராஜூவின் வரலாறு

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவின் சுதந்திரத்துக்காக கொரில்லா யுக்திகளை பயன்படுத்தி பிரிட்டிஷ்காரர்களையே ஓடவிட்ட அல்லூரி சீதாராம ராஜூவின் வாழ்க்கை குறிப்பினை இதில் பார்க்கலாம்.

இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடந்த மாதம் 4-ம் தேதி சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் அல்லூரி சீதாராம ராஜுவின் 30 அடி உயர வெண்கலச் சிலையை திறந்து வைத்தது அனைவரும் அறிந்ததே.

ஆனால் பிரிட்டிஷ்காரர்களை இந்தியாவிலிருந்து விரட்ட போராடிய சுதந்திர போராட்ட தியாகி அல்லூரி சீதாராம ராஜூ குறித்து பலரும் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள். அவரது 125வது பிறந்தநாள் விழாவை ஒட்டி தான் பிரதமர் மோடி கடந்த மாதம் 4ம் தேதி அவரது சிலையை திறந்து வைத்தார்.

You can see the biography of Alluri Sitarama Raju, who used guerilla tactics for India's freedom and ran away from the British.