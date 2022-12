காங்கிரஸ் படுதோல்வி.. இது சாதாரண வெற்றியல்ல.. குஜராத் மாடலின் வெற்றி.. பட்டென கூறிய பிரகலாத் ஜோஷி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி பெற உள்ள நிலையில், ‛இது பிரதமர் மோடி மீது மக்கள் வைத்துள்ள உண்மையான நம்பிக்கையை காட்டுகிறது எனவும், இது சாதாரண வெற்றி இல்லை. குஜராத் மாடலுக்கு கிடைத்த வெற்றி'' என மத்திய அமைச்சர்கள் ராஜ்நாத் சிங மற்றும் பிரகலாத் ஜோஷி கூறி காங்கிரஸ் கட்சியின் செயல்பாட்டை புறம்தள்ளிஉள்ளார்.

குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள 182 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு 2 கட்டங்களாக தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. இங்கு பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம்ஆத்மி இடையே கடும் போட்டி நிலவியது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் சொந்த மாநிலம் என்பதால் இந்த தேர்தல் அதிக கவனம் பெற்றது. மேலும் பாஜக அடிக்கடி கூறும் குஜராத் மாடல் வளர்ச்சிக்கு மக்கள் மத்தியில் உள்ள செல்வாக்கை எடை போடும் தேர்தலாக இது இருந்தது.

தூள் தூளா சிதறிய கோட்டை.. காங். மிஸ் பண்ணிருச்சே.. பாஜக மெயின் சக்ஸஸே இதான்.. பரிதாப குஜராத் கதர்கள்

English summary

With the BJP on the verge of a landslide victory in the Gujarat assembly elections, he said, This shows the true faith people have in Prime Minister Modi, and this is no ordinary victory. Union Ministers Rajnath Singh and Prakalat Joshi dismissed the Congress party's activities as the success of the Gujarat model.