வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. சுங்கச்சாவடிகளில் வரப்போகுது புதிய நடைமுறை .. என்னனு தெரியுமா?

Delhi

டெல்லி: நாடு முழுவதும் உள்ள சுங்கச்சாவடிகளில் குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு மேல் காத்திருக்கும் வாகனங்கள் கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை என்ற புதிய நடைமுறை விரைவில் வருகிறது.

இந்தியா முழுவதும் நெடுஞ்சாலைகளில் நான்கு சக்கர வாகன ஓட்டிகளுக்கு பெரும் தலைவலியாக அமைந்து இருப்பது சுங்கச் சாவடிகள்தான்.

English summary

The new practice of no longer having to pay for vehicles waiting over a certain distance at customs across the country is coming soon