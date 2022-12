என் குருவே பாஜக தான்.. 2024ல் பிரதமர் வேட்பாளர் பற்றிய கேள்விக்கு ராகுல் சுவாரசிய பதில்.. அடேங்கப்பா

Delhi

டெல்லி: கன்னியாகுமரியில் துவங்கிய பாரத் ஜோடோ யாத்திரை 3 ஆயிரம் கிலோமீட்டர் பயணித்து டெல்லியை அடைந்துள்ளது. இந்நிலையில் தான் ராகுல் காந்தி இன்று டெல்லியில் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பாஜக தான் என் குருவாக உள்ளது எனக்கூறிய ராகுல் காந்தி பிரதமர் வேட்பாளர் நீங்களா? என கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு சிரித்தபடி பதில் அளித்து ட்விட்ஸ்ட் செய்தார்.

தொடர்ந்து சரிவை சந்தித்து வரும் காங்கிரஸ் கட்சியை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் ராகுல் காந்தி ஈடுபட்டுள்ளார். பாஜக வெறுப்பை பரப்பி பிரித்தாளும் சூழ்ச்சி செய்கிறது. இந்தியாவை ஒற்றுமைப்படுத்த வேண்டும் எனக்கூறி ராகுல் காந்தி பாதயாத்திரையை தொடங்கி உள்ளார்.

கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 7 ம் தேதி கன்னியாகுமரியில் ராகுல் காந்தி பாரத் ஜோடோ யாத்திரை எனும் இந்திய ஒற்றுமை பயணத்தை தொடங்கினார். இந்த யாத்திரை காஷ்மீர் வரை 12 மாநிலம், 2 யூனியன் பிரதேசம் வழியாக 150 நாட்கள் வரை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தற்போது இந்த யாத்திரை 100 நாட்களை தாண்டி உள்ளது.

