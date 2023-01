ச்சே என்ன மனுஷன்யா! நெட்டிசன்களை நெகிழ வைத்த ஷோரூம் இன்சார்ஜ்! அந்த குழந்தைகளின் கண்களை பாருங்களேன்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: பலரின் வீடுகளில் இன்று டிவி வந்து விட்டாலும் சிலரின் வீடுகளில் டிவி இன்னும் எட்டாக்கனியாகவே இருக்கிறது. இந்நிலையில் வடமாநிலத்தில் டிவி ஷோரூம் நடத்தி வரும் நபர் ஒருவர் ஒவ்வொரு நாளும் மாலையில் அப்பகுதியில் உள்ள ஏழை குழந்தைகளுக்காக ஷோரூமில் உள்ள டிவியில் கார்டுன் படங்களை போட்டு காட்டுகிறார். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

கௌதம் திரிவேதி எனும் டிவிட்டர் பயனர் இது தொடர்பான வீடியோவை தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். இந்த வீடியோவை பதிவிட்ட சிறிது நேரத்திலேயே 2.9 லட்சம் பேர் பார்த்திருக்கின்றனர். மட்டுமல்லாது சுமார் 12 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் லைக்குகளை தெரிவித்துள்ளனர். அதிக அளவில் ரீட்வீட்டும் செய்யப்பட்டுள்ளது. வீடியோவில் இரண்டு சிறுமிகள் ஷோரூமின் வாசலில் அமர்ந்திருக்கின்றனர்.

ஷோரூமின் இன்சார்ஜாக இருக்கும் இளைஞர் ஒருவர் சிறுமிகளிடம் வந்து என்ன பார்க்க விரும்புகிறீர்கள் என்று கேட்கிறார். இதனையடுத்து அவர்கள் சொல்லும் சேனலை ரிமோட் மூலம் மாற்றுகிறார். சிறுமிகள் இந்த முறை 'டாக்கிங் டாம்' எனும் கார்ட்டூனை பாரக்க விருப்பப்படுவதாக கூறியுள்ளனர். இதனையடுத்து ஷோரூம் இன்சார்ஜூம் சிறுமிகள் கேட்ட கார்ட்டூன் படத்தை போட்டுவிடுகிறார். பின்னர் இரண்டு சிறுமிகளும் இந்த கார்டூனை வேடிக்கை பார்த்தவாறு அமர்ந்திருக்கிறார்கள்.

English summary

Even though TV has arrived in many homes today, TV is still an octagon in some homes. In this case, a person who runs a TV showroom in the North State shows cartoons on the TV in the showroom every evening for the poor children in the area. The related video is spreading fast on social media.