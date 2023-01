இந்தியாவில் அதிகரித்த வேலையில்லா திண்டாட்டம்.. கிராமங்களை விட நகரங்கள் ரொம்ப மோசம்.. ஷாக் தகவல்

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் வேலையில்லா திண்டாட்டம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில் கடந்த 16 மாதங்களில் இல்லாத வகையில் தற்போது புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. கடந்த நவம்பரில் 8 சதவீதமாக இருந்த வேலையில்லா திண்டாட்டம் டிசம்பர் மாதத்தில் 8.30 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது என இந்திய பொருளாதார கண்காணிப்பு மையம் (சிஎம்ஐஇ) சார்பில் ஷாக் தகவல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் படித்தவர்கள் சரியான வேலையின்றி சிரமப்பட்டு வருவது தொடர் கதையாக உள்ளது. இருப்பினும் கூட பலரும் தங்களின் படிப்புக்கு ஏற்றது கிடைக்காவிட்டாலும் வேறு ஏதேனும் பணியை செய்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் தான் இந்தியாவில் வேலையில்லா திண்ட்டாட்டம் (வேலைவாய்ப்பின்மை) என்பது தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் மத்திய பாஜக அரசை காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக ராகுல் காந்தி கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார்.

