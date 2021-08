14% சரிந்தது மோடி செல்வாக்கு.. மாநில கட்சிகளுக்கு செல்வாக்கு அதிகரிப்பு- இந்தியா டுடே சர்வே

Delhi

டெல்லி: இந்தியா டுடே ஊடக நிறுவனம், மூட் ஆப் தி நேஷன் அதாவது நாட்டு மக்களின் மனநிலை என்ற பெயரில் வெளியிட்டுள்ள கருத்துக் கணிப்பு முடிவுகள், பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் ஆகிய இரு கட்சிகளுக்குமே சற்று கவலை தரக் கூடிய விஷயமாக உள்ளது. பிராந்திய அளவில் உள்ள கட்சிகள் ஆதிக்கத்தை அதிகப்படுத்தி வருவதை இதில் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.

இந்தியா டுடே ஊடகம் ஆண்டுக்கு இரு முறை, இதுபோன்ற சர்வே முடிவுகளை வெளியிட்டு வருகிறது. கடந்த சர்வே இவ்வாண்டு ஜனவரி மாதம் வெளியிடப்பட்டது. ஜூலை 10ம் தேதி முதல் ஜூலை 20ம் தேதிவரை நடத்தப்பட்ட 2வது சர்வே தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

115 லோக்சபா தொகுதிகள், 230 சட்டசபை தொகுதிகள் என மொத்தம் 19 மாநிலங்களில், 14,559 பேரிடம் இந்த சர்வே எடுக்கப்பட்டு ரிசல்ட் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசின் செயல்பாடுகள், கொரோனாவை கையாண்ட விதம், நமது பொருளாதார நிலைமை போன்றவை குறித்து இதில் கவனம் செலுத்தப்பட்டது.

English summary

India today survey in Tamil: The survey results released by India Today in the name of Mood of the Nation are of some concern to both the BJP and the Congress. It is understandable that parties at the regional level are increasing their dominance.