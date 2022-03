முதல் திருப்பம்.. இந்தியா மெகா ப்ளான்..ரஷ்யாவிடம் இருந்து 30 லட்சம் பேரல் இறக்குமதி செய்ய ஒப்பந்தம்

Delhi

டெல்லி : ரஷ்யாவை சேர்ந்த எண்ணெய் நிறுவனத்திடமிருந்து சலுகை விலையில் சுமார் 30 லட்சம் பேரல் கச்சா எண்ணெய்யை இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் வாங்க ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்தாகியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

உக்ரைன் நாட்டின் மீதான ரஷ்யாவின் தாக்குதல் அடுத்தடுத்த நாட்களில் மிக தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக அமெரிக்கா உள்ளிட்டமேற்கத்திய நாடுகள் பொருளாதாரத் தடைகளை விதித்துள்ளன.

இந்த பொருளாதார தடை விதிப்பு காரணமாக இந்தியா மற்றும் பல்வேறு நாடுகளுக்கு ரஷ்யா சலுகை விலையில் எண்ணெய் இறக்குமதியை வழங்கத் தொடங்கியுள்ளது.

