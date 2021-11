சீக்கியர் அல்லது முஸ்லிமை அடிக்க சொல்வது இந்து மதம் அல்ல.. இந்துத்துவா.. ராகுல் காந்தி

Delhi

டெல்லி: காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி, இந்து மதத்திற்கும் இந்துத்துவாவுக்கும் இடையே வேறுபாடு இதுதான் என்று ஒரு கருத்து தெரிவித்தார். அதாவது "இந்து மதம் என்பது ஒரு சீக்கியரையோ அல்லது முஸ்லிமையோ அடிக்க சொல்கிறதா? இல்லவே இல்லை. ஆனால் இதை செய்வது நிச்சயம் ஹிந்துத்துவா தான்" என்றார்.

வெள்ளிக்கிழமை வார்தாவில் உள்ள சேவாகிராம் ஆசிரமத்தில் நடைபெற்ற நான்கு நாள் அகில இந்திய காங்கிரஸ் நிகழ்ச்சியில், பேசிய காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி இந்து மதத்திற்கும் இந்துத்துவாவிற்கும் இடையே வேறுபாடு இதுதான் என காட்டினார்.

அப்போது அவர், "இந்துத்வாவுக்கும் இந்து மதத்துக்கும் வித்தியாசம் இருப்பதாக நாங்கள் கூறுகிறோம். இது ஒரு எளிய தர்க்கம் - நீங்கள் ஒரு இந்து என்றால் உங்களுக்கு ஏன் இந்துத்துவா தேவை? உங்களுக்கு ஏன் இந்தப் புதிய பெயர் தேவை?"

மேலும், "இந்து மதம் ஒரு சீக்கியரை அல்லது முஸ்லிமை அடிப்பதா? இல்லை.. ஆனால் ஹிந்துத்துவா, நிச்சயமாக செய்யும். இந்துத்துவா பற்றி எந்த வேத புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது? நான் பார்த்ததில்லை. உபநிடதங்களைப் படித்திருக்கிறேன். நான் அதைப் படிக்கவில்லை என்றார்.

மேலும் ராகுல்காந்தி கூறும்போது , காங்கிரஸ் கட்சியின் சித்தாந்தம் ஒரு "அழகான நகை" போன்றது, அதற்குள் முடிவில்லாத சக்தி உள்ளது, ஆனால் அதை பாஜக மறைத்து விட்டது. இன்றைய இந்தியாவில் பாஜக வெறுப்பை பரப்புகிறது.

படிகப்படுத்தப்பட்டால், உயிருடன் மற்றும் துடிப்பான காங்கிரஸின் சித்தாந்தம் பாஜக-ஆர்எஸ்எஸ்-ஐச் சூழ்ந்துவிடும்... இன்றைய இந்தியாவில் பாஜக-ஆர்எஸ்எஸ் வெறுப்பைப் பரப்புவதை நாம் எதிர்க்க வேண்டும்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் அன்பு, பாசம் மற்றும் தேசியவாத சித்தாந்தத்தை பா.ஜ., மறைத்து விட்டது. ஊடகங்களை முழுமையாக கைப்பற்றியதாலும், இந்தியாவில் ஆட்சியை கைப்பற்றியதாலும், ஓரளவுக்கு இருட்டடிப்பு செய்துள்ளது. காங்கிரஸ் நம் நாட்டு மக்களிடையே அதன் சித்தாந்தத்தை ஆக்ரோஷமாக பரப்பவில்லை. ஆனால் காங்கிரஸ் சித்தாந்தத்தை வலுப்படுத்தவும், கட்சித் தொண்டர்கள் மூலம் இந்தியா முழுவதும் பரப்பவும், இப்போது நேரம் வந்துவிட்டது என்று கூறினார்.

ராகுல் காந்தியின் கருத்துக்கு பதிலளித்துள்ள பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் சம்பித் பத்ரா, "காங்கிரஸ் கட்சி இந்துத்துவா மீது தாக்குதல் நடத்துவது மிகவும் வருத்தமளிக்கிறது. காங்கிரசின் சல்மான் குர்ஷித் , போகோ ஹராம் மற்றும் ஐஎஸ்ஐஎஸ்ஐ இந்து மதத்துடன் ஒப்பிடுகிறார். இதேபோல் காங்கிரசின் சசி தரூர் 'இந்து தலிபான்' என்கிறார். திக்விஜய சிங், மணிசங்கர் ஐயர் போன்ற தலைவர்கள் இந்து மதத்திற்கு எதிராக 'காவி பயங்கரவாதம்' போன்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகின்றனர். இது தற்செயல் நிகழ்வு அல்ல. ராகுல் காந்தி, இந்து மதத்திற்கு எதிராக இதுபோன்ற அறிக்கைகளை பிறருக்குக் கற்றுக் கொடுத்த தலைவர்" என்று கடுமையாக விமர்சித்தார்.

