டெல்லியில் மோதும் லாபி! ஆஹா "அப்பாவே" போய் பேசிட்டாராமே! தமிழக காங்கிரசுக்கு இவர்தான் அடுத்த தலைவர்?

Delhi

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் பதவிக்கு விரைவில் புதிய நபர் நியமிக்கப்பட உள்ளதாக அக்கட்சி தரப்பு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

காங்கிரஸ் கட்சிக்கான தேசிய தலைவராக சமீபத்தில் மல்லிகார்ஜுன கார்கே பொறுப்பேற்றார். இவர் பதவி ஏற்ற நிலையில் தற்போது பல்வேறு மாநிலங்களிலும் காங்கிரஸ் தலைவர்களை மாற்ற வேண்டும் என்று கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டு வருகிறது. காங்கிரஸ் தலைவர்களை மாற்றி மாநில வாரியாக புதிய நிர்வாகிகளை நியமனம் செய்ய வேண்டும். இளம் தலைவர்களை தலைவர் பதவிக்கு போட வேண்டும் என்று கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

தமிழ்நாட்டில் நீண்ட காலமாக காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் மாற்றப்படாத நிலையில், உடனே தலைவரை மாற்ற வேண்டும் என்று கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

Is Karthi Chidambaram going to be the next chief of Tamil Nadu Congress? What is happening?