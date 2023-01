தேர்வு நெருங்குகிறது.. ஹிஜாப் அணிய அனுமதி கொடுங்கள் - உச்சநீதிமன்றத்தில் முஸ்லிம் மாணவிகள் மனு

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: தேர்வு அறைகளில் ஹிஜாப் அணிந்து செல்ல தடைவிதிக்கக் கூடாது என அரசுக் கல்லூரிகளுக்கு உத்தரவிடக் கோரி கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த முஸ்லிம் மாணவிகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

கர்நாடகா ஹிஜாப் தடை வழக்கில் இரு நீதிபதிகள் மாறுபட்ட தீர்ப்பு வழங்கியுள்ள நிலையில், மாணவிகள் தரப்பில் இந்த மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இரண்டு வாரங்களில் கர்நாடகாவில் கல்லூரி தேர்வுகள் தொடங்கவுள்ளதால், இந்த வழக்கை அவசர வழக்காகக் கருதி விசாரிக்குமாறும் அவர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

குழந்தைக்காக 'காலிங் பெல்' அழுத்தாமல்.. பைப் மீது ஏறி சென்ற தந்தை.. ஒரே நொடியில்.. ப்ச்.. பரிதாபம்!

English summary

Muslim students from Karnataka have filed a petition in the Supreme Court seeking an order to government colleges not to ban wearing hijab in examination halls.