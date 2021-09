பூடான் இளவரசர் இருந்த.. ஏர் இந்தியா விமானத்தில் எறும்புகள் அணிவகுப்பு.. கடைசி நேரத்தில் விமானம் ரத்து

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: லண்டனுக்குப் புறப்படவிருந்த விமானத்தில், எறும்புகள் கூட்டம் கண்டறியப்பட்ட நிலையில், அந்த விமானத்தை ஏர் இந்தியா ரத்து செய்தது. பூடான் இளவரசரும் இந்த விமானத்தில் தான் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்திய அரசுக்குச் சொந்தமான விமான நிறுவனம் ஏர் இந்தியா. கடன் சிக்கலால் தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக நஷ்டத்தில் இயங்கும் இந்த ஏர் இந்தியாவைத் தனியாருக்கு விற்கப் பல ஆண்டுகளாக மத்திய அரசு முயன்று வருகிறது.

ஆனால், பெரும் கடனில் தத்தளிக்கும் இந்நிறுவனத்தை வாங்க யாரும் பெரிதாக ஆர்வம் காட்டவில்லை.

English summary

Air India flight aborted its take-off at Delhi airport on Monday after a swarm of ants was found in the business class category. the flight was carrying Jigme Namgyel Wangchuck, the son of Nepal king.