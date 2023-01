கேங் லீடருக்காக சொகுசு கார் திருட்டு.. காரணம் கேட்டு 'உச்சு' கொட்டிய காவல்துறை! பாசக்கார திருடர்கள்

அரசு மருத்துவமனையில் இந்த பாதிப்புக்கான சிகிச்சை வசதிகள் குறைவான அளவில் உள்ளதாலும், அரசு மருத்துவமனை எண்ணிக்கை குறைவாக இருப்பதாலும் பலரும் தனியார் மருத்துவமனைகளை நாடுகின்றனர்.

டெல்லி: புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட தங்களது கேங் லீடரின் சிகிச்சை செலவுக்காக சொகுசு கார்களை திருடிய நான்கு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

டெல்லியை சேர்ந்தவர் லக்கி. இவருக்கு சொந்தமாக ஒரு குடோன் இருக்கிறது. இந்த குடோனை வாடகைக்கு விட்டு அதில் வரும் வருமானத்தில் வாழ்ந்து வந்துள்ளார். குடோனில் சபீக், மஜிம் மற்றும் ராம் சஜீவன் மூன்று பேர் பணி செய்து வந்திருக்கிறார்கள். இந்நிலையில் இவருடைய நண்பர் ஆஷிஷ் என்பவருக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டிருக்கிறது. லக்கி இந்த அளவுக்கு முன்னேறுவதற்கு காரணம் ஆஷிஷ் கொடுத்த ஐடியாதான். எனவே இவருக்கு உதவ லக்கி முடிவெடுத்துள்ளார்.

அதன்படி ஆஷிஷ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். ஆனால் என்ன சிகிச்சை செய்தும் இவருக்கு உடல்நலம் சரியாகவில்லை. மறுபுறம் சேமிப்பில் இருந்த பணம் முழுவதும் கரைந்துக்கொண்டே வந்திருக்கிறது. பின்னர் ஒரு உயர்தர மருத்துவமனையில் பரிசோதனை செய்ததில் ஆஷிஷ் ரத்த புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. எனவே இதிலிருந்து இவரை எப்படியாவது மீட்டெடுத்து விட வேண்டும் என்று முடிவு செய்துள்ளார். ஆனால் இதற்கு லட்சக்கணக்கில் பணம் செலவாகும்.

English summary

Police have arrested four men who stole luxury cars to pay for the treatment of their cancer-stricken gang leader. So far they have stolen 50 cars to raise money for their leader's medical expenses.