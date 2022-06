நாங்க இருக்கோம்.. காஷ்மீர் பண்டிட்களுக்கு ஆதரவாய் வந்த ஆதித்ய தாக்கரே! பாஜகவை சாடிய கெஜ்ரிவால்..!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : ஜம்மு & காஷ்மீரில் தொடர்ந்து கொலை செய்யப்பட்டு வரும் காஷ்மீரி பண்டிட்டுகளின் வெளியேறி வருவது குறித்து பேசிய மகாராஷ்டிர அமைச்சர் ஆதித்யா தாக்கரே, அங்கு நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாகவும், இடம்பெயர விரும்பும் காஷ்மீரி பண்டிட்டுகளுக்கு மகாராஷ்டிராவின் கதவுகள் திறந்திருப்பதாகவும் கூறியுள்ளார்.

கடந்த சில மாதங்களாகவே காஷ்மீர் பண்டிட்டுகளை குறிவைத்து தீவிரவாதிகள் துப்பாக்கிச் சூடு தாக்குதலை நடத்தி வருகின்றனர். இதனால் காஷ்மீரில் மீண்டும் பண்டிட்டுகளுக்கு எதிரான சூழல் நிலவி வருகிறது.

காஷ்மீரில் மீண்டும் குடியமர்தப்பட்டுள்ள காஷ்மீர் பண்டிட் மக்களுக்கெதிராகவே இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், தங்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பினை வழங்கக் கோரி அவ்வின மக்கள் கடந்த சில நாட்களாக போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

காச பாத்தா காந்தி தாத்தா.. ரூபாய் நோட்டில் ரவீந்திரநாத் தாகூர்,அப்துல் கலாம்? ஆர்பிஐ திடீர் முடிவு?

English summary

Speaking on the exodus of Kashmiri Pandits who continue to be killed in Jammu & Kashmir, Maharashtra Minister Aditya Thackeray said the situation there was worrisome and the doors of Maharashtra were open to Kashmiri Pandits who wanted to relocate.