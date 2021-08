மோடி என்ன சாதித்தார்-னு கிரிக்கெட் மைதானத்திற்கு அவரது பெயர்? எல்லாம் வெறுப்பு தான்.. சிவசேனா தாக்கு

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியின் தியாகத்தை அவமதிக்காமல் ஹாக்கி ஜாம்பவான் மேஜர் தயான் சந்த் கவுரவிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று சிவசேனா தெரிவித்துள்ளது.

ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா விருது இனி மேஜர் தயான் சந்தின் பெயரில் வழங்கப்படும் என மத்திய பாஜக அரசு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் அறிவித்திருந்தது.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியை அவமதிக்கும் நோக்கிலேயே பாஜக அரசு இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாகப் பலரும் விமர்சித்தனர். இந்நிலையில் சிவசேனாவும் இந்த விவகாரத்தில் தனது கருத்தை தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Shiv Sena said that a bigger award could have been announced in the name of hockey legend Major Dhyan Chand. Shiv Sena slams BJP