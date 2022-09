கேரளாவில் 18.. உபியில் 2.. ‘பாஜக - RSSக்கு எதிரான நூதன பயணம்’- ராகுல் மீது மார்க்சிஸ்ட் கொந்தளிப்பு

Delhi

டெல்லி: ஒற்றுமை நடை பயணத்தை மேற்கொண்டு வரும் காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி செல்வது ஒற்றுமை யாத்திரையா? சீட் யாத்திரையா என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சி கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறது.

மத்தியில் ஆளும் பாரதிய ஜனதா அரசின் வகுப்புவாத அரசியலுக்கு எதிராக ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரையிலான ஒற்றுமை யாத்திரையை கடந்த புதன்கிழமை தொடங்கி இருக்கிறார் ராகுல் காந்தி.

கன்னியாகுமரி காந்தி மண்டபத்தில் நடக்கத் தொடங்கிய ராகுல் காந்தி கடந்த சனிக்கிழமை கேரள எல்லையில் உள்ள முலகுமூடு கிராமத்திற்கு வந்தடைந்தார்.

இதுதான் யாத்திரையா? கேரளாவில் 18 நாள்! உபியில் மட்டும் வெறும் 2 நாள்! ராகுல் காந்தியை விளாசிய சிபிம்

Marxist communist criticize Rahul Yatra for 2 days in Uttar Pradesh and 18 days in Kerala. Asked that Is this Bharat Jodo or Seat jodo. Marxist told that this is the Strange way to fight Bjp and Rss