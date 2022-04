டெல்லியில் இறைச்சி விற்க தடை.. இது அரசியலமைப்பை விதிமீறல்.. விளாசிய திரிணாமுல் எம்பி மஹுவா

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: நவராத்திரி விழாவையொட்டி டெல்லியில் இறைச்சி விற்பனை கூடாது என டெல்லி தெற்கு, கிழக்கு மேயர்கள் கூறியுள்ளனர். இதனை திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் பெண் எம்பி மஹுவா மொய்த்ரா எதிர்த்துள்ளார். ‛‛நான் விரும்பும் போது இறைச்சி உண்பதற்கும், கடைக்காரர் தனது வியாபாரத்தை நடத்துவதற்கும் அரசியலமைப்பு சட்டம் சுதந்திரம் அளிக்கிறது'' என கூறியுள்ளார்.

இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் நவராத்திரி விழா 9 நாள் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. தென்இந்தியாவை காட்டிலும் வடஇந்திய மாநிலங்களில் இந்த விழா விசேஷமாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கமாக உள்ளது.

இந்நிலையில் தான் நவராத்தி நேரத்தில் இறைச்சி கடைகளை திறக்க கூடாது என டெல்லி தெற்கு, கிழக்கு மாநகராட்சி கூறியுள்ளது. இதுதொடர்பாக டெல்லி தெற்கு மேயர் முகேஷ் சூர்யன் கூறியதாவது:

English summary

The mayors of south and east Delhi says, that meat should not be sold the occasion of Navratri. Now Trinamool Congress MP Mahua Moitra has opposed this. She says, "Constitutional law allows the shopkeeper to eat meat when he wants and to run his business’’.